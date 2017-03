Intervistato da tuttomercatoweb.com. l'agente di Yaya Tourè ha parlato del futuro del suo assistito: "Non ci sono stati segnali per il rinnovo, vedremo tra 30-45 giorni. Non andrà in Cina, ha davanti a sè ancora 4-5 anni ad alto livello, vuole un campionato importante. Prendiamo in considerazione l'Italia".