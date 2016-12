Agente Perisic: "Oltre al Napoli, piace a Inter, Milan e Juve"

13:04 - "Meunier? Sì, piace molto al Napoli e ne abbiamo parlato più volte". Così l'agente del difensore del Bruges Tonci Martic, procuratore anche di Strinic e Perisic. "Lo seguono ma mi risulta che sul taccuino ci siano anche altri terzini destri - ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli - Ha ancora un anno e mezzo di contratto col suo club e la situazione può essere intrigante e interessante". Su Perisic: "Oltre al Napoli, Perisic piace a Inter, Milan e Juve".

"Meunier? Stiamo parlando di un giovane, già Nazionale e dalle qualità importanti", ha detto ancora Martic a Radio Kiss Kiss Napoli. Su Perisic: "Il Wolfsburg non lo lascia andare a gennaio, questo è sicuro. In estate il discorso può essere diverso: abbiamo un appuntamento per rinnovare il contratto già nelle prossime settimane. Oltre al Napoli, Perisic piace all'Inter e ai top club come Milan e Juventus. Il calciatore è di qualità ed è normale che piaccia".