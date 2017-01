Giuseppe Colombo, agente di Clement Grenier per l'Italia, è stato intervistato da tuttomercatoweb.com ed ha parlato del suo assistito: "È un centrocampista offensivo che può essere utile in diverse zone del campo. Trattare con il Lione non è mai semplice, ma c'era la grandissima volontà di Clement di venire a Roma e del club giallorosso di acquisirlo"