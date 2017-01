L'agente di Emanuele Giaccherini ha parlato a Radio Kiss Kiss e non l'ha toccata piano circa la situazione del suo assistito: "Chiederò una soluzione per andare via, ho capito che non giocherà mai. Devo cautelare la carriera del mio giocatore, Sarri non lo vede. Ci sono tante squadre su di lui, ma Emanuele guadagna bene, non consideriamo l'ipotesi Atalanta, per dire... ".