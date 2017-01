AGENTE GABBIADINI: "IL NAPOLI ABBASSI IL PREZZO"

Il messaggio dell'agente di Gabbiadini, Silvio Pagliari, è diretto: "Se non si scende a 16-18 milioni di richiesta, si rischia il bagnomaria". Nel suo intervento a Radio Crc, il procuratore del giocatore chiede che De Laurentiis abbassi le richieste per il giocatore: cercato da Southampton, West Bromwich, Leicester e Watford, Gabbiadini non ha ancora trovato squadra in quanto le società britanniche sarebbero in attesa che il prezzo per il suo cartellino si abbassi. Lo riporta gazzetta.it.