AG. MANOLAS: "A ROMA STA BENE, MA A GIUGNO TUTTO POSSIBILE"

Pochi giorni e una valutazione molto alta da parte della Roma bloccano Kostas Manolas almeno in questa finestra di mercato. Tanto che il suo procuratore Ioannis Evangelopulos conferma: "In maglia giallorossa sta bene e ha un contratto fino al 2019. Quest'estate la Roma ha rifiutato 40 milioni di euro dall'Arsenal". Per il futuro però il discorso cambia: "No comment sul rinnovo e sull'interessamento di Chelsea e United" con l'Inter che in Italia si potrebbe muovere con la potenza di fuoco di Suning.