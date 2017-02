AG. DE BOER: "RANGERS? TUTTO POSSIBILE"

Guido Albers, agente dell'ex tecnico dell'Inter Frank de Boer, intervistato dallo Scottish Herald non ha chiuso le porte ai Glasgow Rangers, club accostato all'olandese proprio nelle ultime ore: "Due anni fa - riporta tuttomercatoweb - fu chiamato da Liverpool e Tottenham e penso che per lui sia importante prendersi tutto il tempo necessario prima di prendere una decisione. Ma se non fosse interessato a lavorare con i Rangers direbbe subito no. E per il momento non ha declinato. Tutto è possibile".