Ai microfoni di FcInternews.it Marcelo Simonian, agente di Ever Banega, ha smentito un possibile addio all'Inter del suo assistito: "Ever non è titolare al momento, questo è vero, ma è molto felice all'Inter. E aggiungo che la sua esperienza sta proseguendo comunque molto bene. Si sta adattando a un calcio nuovo e difficile come quello italiano".