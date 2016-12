Adriano riparte dalla Ligue2: accordo con il Le Havre

11:21 - Adriano riparte dalla Ligue2, la seconda divisione francese. L'Imperatore ha annunciato su Twitter il suo passaggio ufficiale al Le Havre. "Buon Natale ai miei nuovi tifosi di Le Havre. Sono molto felice di essere con voi per un nuova sfida sportiva!!!", ha scritto sul suo profilo l'ex di Fiorentina, Parma, Inter e Roma. Dopo sei mesi di inattività e circa due mesi di trattative col club francese, dunque, Adriano torna al caclio giocato.

L'Imperatore aveva accettato in ottobre l'offerta di Le Havre, ma poi l'affare si era arenato sulle richieste economiche del brasiliano. Ora, invece, pare che tutto si sia sbloccato e che Adriano possa tornare a giocare. A circa sei mesi dall'addio all'Atletico Paranaense, l'ex stella nerazzurra riparte dunque dalla Normandia per dimenticare le ultime stagioni costellate da molti guai fuori dal campo e prestazioni discutibili. Il Le Havre attualmente è in undicesima posizione in Ligue 2, a 11 punti dalla zona promozione. Con l'Imperatore ora può sognare il grande colpo.