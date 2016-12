Adriano ricomincia dal Miami United: "Il calcio mi mancava troppo"

Adriano torna in campo . Dopo due anni di inattività, l'ex Imperatore è sbarcato in Florida per cominciare la sua nuova avventura al Miami United , club della National Premier Soccer League (NPSL). " Il calcio mi mancava troppo , mi mancava l'emozione di segnare un gol e l'allegria di giocare. Ecoc perché sono tornato. Sono pronto a lavorare duro ", ha spiegato l'attaccante brasiliano prima di posare con la maglia numero 10 .

Fermo da due anni, Adriano dovrà impegnarsi molto per tornare in forma. Nonostante il palcoscenico certamente non primo piano. Per importanza, la Npsl è infatti la quarta serie americana dietro a Mls, Nasl e Usl. "Sarà lunga la strada per rivedere il vero Adriano - ha dichiarato il brasiliano -. Spero di poter tornare a mostrare il mio potenziale e aiutare la squadra a vincere". Per buttare giù chili e levarsi la ruggine di dosso, l'ex nerazzurro avrà tempo un mese. Poi inizierà la stagione. "Sono pronto per affrontare al meglio la preparazione senza più i problemi di sovrappeso che mi hanno condizionato in passato", ha giurato l'attaccante. Miami si prepara ad abbracciare il suo "Nuovo Imperatore"