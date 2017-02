In un'intervista concessa a Walter Veltroni e pubblicata sul canale 'YouTube' del club, Aurelio De Laurentiis ha svelato il suo debole per Zlatan Ibrahimovic: "Mi piacerebbe avere quel gigante che adesso è al Manchester United, che ho avuto ospite a Los Angeles a cena: è di una simpatia incredibile, nonostante sembri sempre incavolato. Avete capito chi è, no?".