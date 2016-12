AdL chiarisce: "Koulibaly resta con noi. Hamsik? Ci penso io"

Su Koulibaly: "Non ce l'ho con lui e gli auguro di poter festeggiare tanti altri compleanni. I prossimi tre li festeggerà in azzurro, nonostante qualche piccolo intoppo contrattuale. Bisogna sempre accontentarsi perché si parla di trattative bilaterali, e quando si viene meno a qualche clausola, bisogna pagare delle sanzioni".

Capitolo Higuain: "Che bello vederlo segnare e gioire come se stesse indossando la maglia azzurra. E' un fuoriclasse perchè gioca per il piacere di fare gol, che rende vero ogni attaccante che si rispetti. Se le sue parole sono sincere giocherà per il Napoli almeno per altri cinque anni. Io sono pronto ad allungargli il contratto. Sono così affezionato come uomo e come calciatore al Pipita che vorrei rimanesse a Napoli per sempre".

Tormento Hamsik: "Il procuratore ha chiesto un ritocco all'ingaggio, ma anche noi in società abbiamo il dovere di rispettare il budget imposto a inizio stagione. Nell'immediato usciranno dalle casse almeno dieci milioni. Al momento non voglio distrarre Marek dai suoi impegni in Nazionale e quindi gli dico di stare tranquillo".

Gioiello Insigne: "Mi auguro che giochi. Mi rivolgo a Conte sperando che lo lanci in campo. Sicuramente non se ne pentirà".