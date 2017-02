ABEL HERNANDEZ, CI PROVA ANCHE IL TIANJIN

Suonano sempre più forti le sirene cinesi per Abel Hernandez: l'attaccante uruguaiano dell'Hull City è seguito da tempo dal Bejing Guoan che ha offerto 18 milioni al club inglese. Ma secondo TuttoMercatoWeb anche il Tianjin Quanjian di Cannavaro si sarebbe inserito nelle ultime ore nella trattativa per l'ex Palermo. Ma non è escluso nemmeno che l'Hull City decida di trattenere il giocatore.