A Premium Weekend le notizie di mercato si dicono palleggiando

Dopo il balletto di Ciccio Graziani e lo scivolone di Benedetta Radaelli , a Premium Weekend è arrivato anche il "palleggio del mercato". Sì, perché il nostro Daniele Miceli ha dato le ultime notizie palleggiando con il pallone della Champions League sotto gli occhi interessati di Daniele Massaro e Ciccio Graziani. Tecnica abbastanza buona e forma fisica da migliorare per l'Espertino. La sfida è lanciata: a chi toccherà venerdì prossimo cimentarsi in questa nuova specialità?

Sale l'attesa per il programma condotto da Dario Donato e Benedetta Radaelli in onda su Premium Sport.