Serie A: tutti i trasferimenti ufficiali

SQUADRA ACQUISTI CESSIONI

ATALANTA Dramé (d, Chievo) Cherubin (d, Bologna) D'Alessandro (c, Cesena) Molina (c, Modena, fp) Zappacosta (d, Avellino, fp) Gagliardini (c, Cesena, fp) Suagher (d, Crotone, fp) Boakye (a, Elche) Biava (d, Lazio) Spinazzola (a, Siena) R. Bianchi (a, Bologna) Rosseti (a, Siena) Avramov (p. Torino) Gomez (a, Metalist) Yepes (d, svincolato) Livaja (a, Rubin Kazan) Cazzola (c, Cesena) Giorgi (c, Cesena) M. Kone (c, Avellino) Nica (d, Cesena) Lucchini (d, Cesena) De Luca (a, Bari) Betancourt (a, Bologna) Brienza (a, Cesena) Brivio (d. Verona) Consigli (p. Sassuolo) Gagliardini (c, Spezia) Bonaventura (c, Milan)

CAGLIARI Balzano (d, Pescara) Benedetti (d, Padova) Capello (a, Bologna) Colombi (p, Carpi) Crisetig (c, Crotone) Longo (a, Rayo Vallecano) Cragno (p, Brescia) Caio Rangel (a, Flamengo) Donsah (c, Verona) Capuano (d, Pescara) Farias (a, Sassuolo) Ceppitelli (d, Bari) Joao Pedro (c, Estoril) Oikonomou (d, Bologna) Nenè (a, Verona) Avramov (p, Torino) Ibraimi (c, Maribor, fp) Vecino (c, Empoli) Bastrini (d, Ternana, fp) Silvestri (p, Leeds, fp) Tabanelli (c, Cesena, fp) Perico (d, Cesena) Astori (d, Roma) Del Fabro (d, Pescara) Pinilla (a, Genoa) Adryan (c. Leeds)

CESENA Leali (p, Spezia) Nica (d, Atalanta) Lucchini (d, Atalanta) Cazzola (c, Atalanta) Giorgi (c, Atalanta) Tabanelli (c, Cagliari, fp) Mi. Djuric (a, Cittadella, fp) Perico (d, Cagliari) Magnusson (d, Spezia) Zé Eduardo (c, Ofi Creta) Bressan (p, Varese) Brienza (a, Atalanta) Pulzetti (c, Bologna) Carbonero (c. River Plate) Mazzotta (c, Crotone) Campagnolo (p, svincolato) Coser (p, Livorno) Camporese (d, Bari) Consolini (d, svincolato) Mo. Alhassan (c, Genoa, fp) Belingheri (c, Livorno, fp) Gagliardini (c, Atalanta, fp) D'Alessandro (c, Atalanta) Rossini (p, Lupa Roma) Ingegneri (d, Bassano)

CHIEVO Birsa (c, Milan) Meggiorini (a, Torino) M. Lopez (a, Sampdoria) Bardi (p, Livorno) Biraghi (d, Catania) Edimar (c, Cluj) Zukanovic (d, Gent) Mangani (c, Nancy) Bellomo (c, Spezia) Seculin (p, Avellino) Papp (d, A. Giurgiu) Sestu (c, Sampdoria, fp) Gamberini (d, Genoa) Miranda (p, Sorrento) Izco (c, Catania) Botta (c, Inter) Schelotto (c, Inter) Thereau (a, Udinese) Dramé (d, Atalanta) Agazzi (p, Milan) Obinna (a, Lokomotiv Mosca, fp) Guarente (c, Empoli) Rubin (d, Modena) Canini (d, Atalanta, fp) Paredes (a, Roma, fp) Mbaye (c, Carpi) Calello (c, Catania) Bernardini (d, Livorno, fp) Dos Santos (d, Crotone) Stoian (a, Bari) L. Rigoni (c, Palermo) Acosty (A, Modena) Ardemagni (a, Latina) Squizzi (p, ritiro) Canini (d, Fc Tokyo)

EMPOLI Aguirre (a, Liverpool Montevideo) Rovini (a, Udinese) Sepe (p, Lanciano) Guarente (c, Chievo) Bianchetti (d, Verona) Vecino (c, Cagliari) Laxalt (c, Bologna) Zielinski (d. Udinese) Dos Santos (a. Matera) Perticone (d, Novara) Pratali (d, Viareggio) Eramo (c, Ternana) Gargiulo (c, Tuttocuoio) Bachini (d, Lucchese) Castiglia (c, Pro Vercelli) Pelagotti (p, Pisa)

FIORENTINA Tatarusanu (p, Steaua Bucarest) Octavio (c, Botafogo) Beleck (a, Udinese) Brillante (c, Newcastle Jets) Lazzari (c, Udinese, fp) Babacar (a, Modena, fp) Basanta (d, Monterrey) Bernardeschi (a, Crotone, fp) Marin (c, Siviglia) M. Alonso (d, Sunderland, fp) Bitunjak (c, Sibenik) Micah Richards (d. Man City) Kurtic (c. Sassuolo) Rosati (p, Napoli, fp) Matri (a, Genoa) Matos (a, Cordoba) Compper (d, Lipsia) Rebic (a, Lipsia) Bakic (c, Spezia) Anderson (c, Manchester United, fp) Ambrosini (c, svincolato) Diakité (d, Sunderland, fp) Wolski (c. Bari) Roncaglia (d. Genoa)

GENOA Matri (a, Fiorentina) Perotti (c, Siviglia) Ragusa (c, Pescara, fp) Improta (a, Padova, fp) Izzo (d, Avellino) Mo. Alhassan (c, Cesena, fp) Santana (c, Olhanense, fp) Sampirisi (d, Olhanense, fp) Rosi (d, Sassuolo) Greco (c, Livorno) Lamanna (p, Spezia) Rincon (c, Amburgo) Iago (c, Rayo) Pinilla (a, Cagliari) Edenilson (d, Corinthians) Mussis (c, Copenaghen) Lestienne (a. Bruges) Roncaglia (d. Fiorentina) Sculli (a, Lazio, fp) Centurion (c, Racing, fp) Konate (a, Krasnodar, fp) De Ceglie (d, Juve, fp) Gilardino (a, Guangzhou) Matuzalem (c, Bologna) Calaiò (a, Catania) Motta (d, Juve, fp) Vrsaljko (d, Sassuolo) Gamberini (d, Chievo) Donnarumma (p, Bari) Cofie (d. Chievo) Bizzarri (d. Chievo)

INTER Vidic (d, Manchester United) Dodò (d, Roma) Berni (p, Torino) Obi (c, Parma, fp) Schelotto (c, Parma, fp) Silvestre (d, Milan, fp) M'Vila (c, Rubin Kazan) Mbaye (c, Livorno, fp) Alborno (d, Cittadella, fp) Khrin (c, Bologna, fp) Belec (p, Olhanense, fp) Osvaldo (a, Southampton) Medel (c, Cardiff) Cambiasso (c, svincolato) Zanetti (d, ritiro) Ronaldo (d, Porto, fp) Samuel (d, Basilea) Milito (a, Racing) Castellazzi (p, svincolato) Mudingayi (c, svincolato) Taider (c, Southanpton) Botta (a, Chievo) Schelotto (c, Chievo) Alvarez (c. Sunderland) Silvestre (d. Sampdoria) Taider (c, Sassuolo)

JUVENTUS Coman (c, Psg) Evra (d, Manchester United) Marrone (c, Sassuolo, fp) Motta (d, Genoa, fp) De Ceglie (d, Genoa, fp) Buchel (c, Lanciano, fp) Sorensen (d, Bologna, fp) Pasquato (a, Padova) Morata (a, Real Madrid) Pereyra (c, Udinese) Romulo (c, Verona) Djalo (d, Granada) Osvaldo (a, Southampton, fp) Vucinic (a, Al-Jazira) Peluso (d, Sassuolo) Quagliarella (a, Torino) Isla (c, Qpr) De Ceglie (d. Parma) Sorensen (d. Verona)

LAZIO Parolo (c, Parma) Basta (d, Udinese) Djordjevic (a, Nantes) Cataldi (c, Crotone, fp) Vinicius (d, Padova, fp) Sculli (a, Genoa, fp) De Vrij (d, Feyenoord) Braafheid (d, Hoffenheim) Prce (d, Hajduk Spalato) Gentiletti (d, San Lorenzo) Biava (d, Atalanta) Dias (d, svincolato) Crecco (c, Ternana) Filippini (d, Bari) Minala (a, Bari) Perea (a. Perugia) Vinicius (d. Perugia) Alfaro (a. Liverpool Montevideo)

MILAN Menez (c, Psg) Agazzi (p, Chievo) Albertazzi (d, Verona) Alex (d, Psg) Niang (a, Montpellier, fp) Diego Lopez (p, Real Madrid) Armero (d, West Ham) Torres (a. Chelsea) Van Ginkel (c. Chelsea) Bonaventura (c, Atalanta) Petagna (a, Latina) Kakà (c, San Paolo) Emanuelson (d, Roma) Amelia (p, svincolato) Birsa (c, Chievo) Taarabt (c, Qpr, fp) Silvestre (d, Inter, fp) Coppola (p, Bologna) Contant (d, Trabzonspor) Robinho (a, Santos) Didac Vilà (d, Elbar) Balotelli (a, Liverpool) Cristante (c. Benfica) Gabriel (p. Carpi)

NAPOLI Koulibaly (d, Genk) Andujar (p, Catania) Gargano (c, Parma, fp) Rosati (p, Fiorentina, fp) Donadel (c, Verona, fp) Ciano (a, Avellino, fp) Maiello (c, Ternana, fp) Michu (a, Swansea) De Guzman (c, Villarreal) R. Insigne (a, Perugia, fp) David Lopez (c. Espanyol) Reina (p, Bayern Monaco) Reveillere (d, svincolato) Doblas (p, Helsinki) Bariti (c, svincolato) Behrami (c, Amburgo) Dzemaili (c. Galatasaray) Pandev (a. Galatasaray)

PALERMO Chochev (a, Cska Sofia) Mantovani (d, Bologna, fp) Della Rocca (c, Bologna, fp) L. Varela (c, Chievo) Feddal (d, Siena) L. Rigoni (c. Chievo) Makienok (a. Brondby) Lafferty (a, Norwich) Verre (c, Perugia) Troianiello (c, Bologna) Stevanovic (c, Bari) Malele (a, Entella) Bacinovic (c, Lanciano) Hernandez (a. Hull City)

PARMA Iacobucci (p, Latina, fp) Mendes (d, Sassuolo, fp) Rispoli (d, Ternana, fp) Santacroce (d, Padova, fp) Ristovski (d, Latina, fp) Mesbah (d, Livorno, fp) Bidaoui (c, Crotone) Belfodil (a, Livorno) Jorquera (a, Eskisehirspor) Lodi (c, Catania) Costa (d, Sampdoria) De Ceglie (d. Juventus) Schelotto (c, Chievo) Gargano (c, Napoli, fp) Obi (c, Inter, fp) Parolo (c, Lazio) Vergara (d, Avellino) J. Rossini (d, Bari) Munari (c, Watford) Marchionni (c, Sampdoria) Amauri (a. Torino), Mesbah (d, Sampdoria)

ROMA A. Cole (Chelsea) Emanuelson (d, Milan) Uçan (c, Fenerbahçe) S. Keita (c, Valencia) Curci (p, Bologna, fp) Paredes (c, Chievo, fp) Sanabria (a, Sassuolo, fp) Iturbe (a, Verona) Astori (d, Cagliari) Manolas (d, Olympiacos) Holebas (d. Olympiacos) Yanga-Mbiwa (d. Newcastle) Dodò (d, Inter) Jedvaj (d, Bayer Leverkusen) Svedkauskas (p, Pescara, fp) F. Ricci (a, Crotone) Taddei (c, Perugia) Toloi (d, San Paolo, fp) Bastos (c, San Paolo) Balasa (d, Crotone) Benatia (d, Bayern Monaco) Romagnoli (d. Sampdoria)

SAMPDORIA De Vitis (c, Carpi, fp) Cacciatore (d, Verona) Rizzo (c, Modena, fp) Fedato (a, Catania) Gentsoglou (c, Spezia, fp) Duncan (c, Livorno) Campana (c, Crystal Palace) Bergessio (a, Catania) Viviano (p, Palermo) Marchionni (c, Parma) Silvestre (d. Inter) Romagnoli (d. Roma) Mesbah (d, Parma) M. Lopez (a, Chievo) Sestu (c, Chievo) Rodriguez (c, Gremio) Bjarnason (c, Pescara) Berardi (d, Leeds) Fiorillo (p, Pescara) Falcone (p, Como) Renan (c, Al Nasr) Mustafi (d, Valencia) Costa (d, Parma)

SASSUOLO Peluso (d, Juventus) Pavoletti (a, Varese, fp) Kurtic (c, Torino, fp) Vrsaljko (d, Genoa) Consigli (p. Atalanta) Taider (c, Inter) Rosi (d, Genoa) Marrone (c, Juventus, fp) Alexe (a, Dinamo Bucarest, fp) Sanabria (a, Roma, fp) Masucci (a, Frosinone) Pucino (d, Pescara) Perilli (p, Pro Patria) Farias (a, Cagliari) Kurtic (c. Fioentina)

TORINO Jansson (d, Malmoe) Martinez (a, Young Boys) Diop (a, Crotone, fp) Molinaro (d, Parma) Nocerino (c, West Ham) Benassi (c, Livorno) Perez (c, Elche) Sanchez Mino (c, Boca Juniors) Quagliarella (a, Juventus) Avramov (p, Cagliari) Gaston Silva (d, Defensor) Amauri (a. Parma) Castellazzi (p, svincolato) Immobile (a, Borussia D.) Gomis (p, Trapani) Berni (p, Inter) Meggiorini (a, Chievo) Pasquale (d, Udinese, fp) Tachtsidis (c, Verona) Rodriguez (d, Verona) Kurtic (c, Sassuolo, fp) Cerci (a. Atletico Madrid) Avramov (p. Atalanta)

UDINESE Belmonte (d, Siena) Bochniewicz (d, Reggina) Camigliano (d, Brescia) Jaadi (c, Anderlecht) Faraoni (d, Watford, fp) Molla Wague (d, Caen, fp) A. Zapata (c, Envigado) Thereau (a, Chievo) Riera (c, Watford) Karnezis (p, Granada) Ma. Alhassan (c, Latina, fp) Pasquale (d, Torino, fp) Guilherme (c, Corinthians) Piris (d, Deportivo M.) Hallberg (c, Kalmar) Kone (c, Bologna) Lucas Evangelista (c. San Paolo) Basta (d, Lazio) Maicosuel (c, Atletico Mineiro) Beleck (a, Fiorentina) Rovini (a, Empoli) Lazzari (c, Fiorentina) Pereyra (c, Juventus) Douglas (d, Atletico Mineiro) Zielinski (c. Empoli) Benussi (p. Verona) Nico Lopez (a. Verona) Naldo (d, Getafe) Kelava (p, Carpi)