Zidane chiama Pogba: parte l'assalto del Real Madrid 

09:13 - C'è anche il Real Madrid nella corsa per arrivare a Paul Pogba. I Blancos, come rivela France Football, si sono già mossi grazie a Zinedine Zidane che ha chiamato il centrocampista della Juventus per convincerlo a sbarcare in Spagna nella prossima sessione di mercato. Il vice allenatore avrebbe contatto anche Antonio Conte per mettere le basi della trattativa. Sul giovane francese ci sono anche Psg e Bayern Monaco: a giugno sarà asta.

Il Real, ricorda la rivista francese, è interessato al centrocampista da quando in panchina c'era Josè Mourinho, ma l'interesse era sfumato per l'incertezza legata al futuro del portoghese sulla panchina madridista. Ora, invece, Ancelotti sta pensando già al futuro e in particolare a un ricambio per Xabi Alonso. Il tecnico italiano ha giocato il primo jolly (Zidane) per iniziare la trattativa con la Juve. Ora tocca al Psg e al Bayern Monaco rispondere. Intanto i bianconeri sperano di trattenerlo, ma davanti a 70 milioni di euro sarà davvero difficile.