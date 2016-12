Zeman riparte dal Cagliari: accordo raggiunto

22:17 - Manca solo l'ufficialità ma Zeman sarà l'allenatore del Cagliari. Il tecnico boemo, seguito a lungo anche dal Bologna, ha raggiunto un accordo con il club sardo del nuovo proprietario Tommaso Giulini. L'ex allenatore del Foggia ritrova la Serie A dopo l'esonero dalla Roma nel febbraio del 2013: succede a Ivo Pulga, a lungo vice-allenatore dei rossoblù e poi subentrato all'esonerato Diego Lopez nell'ultimo mese e mezzo della passata stagione.

La sua ultima partita in Serie A, alla guida della Roma, era stata contro il Cagliari, il primo febbraio 2013. Una sconfitta all'Olimpico che gli costò la panchina. Ora, dopo un anno e mezzo, Zeman ricomincia proprio dal Cagliari, dopo aver declinato l'offerta del Bologna. E' il boemo l'allenatore scelto dal nuovo proprietario Tommaso Giulini, per guidare i rossoblù. Per l'ufficialità si dovrà attendere che diventi prima definitivo il passaggio delle azioni del Cagliari calcio dalle mani di Cellino a quelle della nuova società proprietaria, la Fluorsid srl. Dopo aver risolto la questione tecnico, ci sono ancora da coprire le caselle del direttore sportivo e del direttore generale. Poi si penserà solo ed esclusivamente al mercato: non c'è tempo da perdere per consegnare a Zeman una squadra competitiva.