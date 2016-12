Zaza, momento magico: "Sogno una grande come la Juventus"

10:34 - Nell'esordio stagionale in campionato ha segnato un gol da favola e ora si gode la prima convocazione con l'Italia. Davvero un momento d'oro per Simone Zaza, attaccante attualmente in forza al Sassuolo con ambizioni da grande campione. "L'obiettivo di ogni giocatore giovane è quello di arrivare a giocare in un top club. La Juve? E' senz'altro uno di questi", ha commentato il 23enne di Policoro dal ritiro della Nazionale.

Proprio la Juventus ha ceduto l'ex bomber dell'Ascoli nel corso dell'estate al Sassuolo a titolo definitivo, riservandosi però un'importante opzione che gli permetterebbe di riacquistare il giocatore al termine di questa stagione. Un'opzione di riscatto che rende fiero lo stesso Zaza. "E' un attestato di stima, spero che questo sia il mio anno. La convocazione in Nazionale? E' stata una sorpresa che voglio godermi fino in fondo. Voglio diventare quel tipo giocatore così forte di cui una Nazionale come la nostra non può fare a meno". Simone però rimane concentrato anche sul Sassuolo: "Quest'anno desideravo giocare con i neroverdi, credo fortemente nella squadra e penso che potrei crescere ancora tanto".