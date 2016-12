Vucinic-Ranocchia: incontro tra Juve e Inter

13:12 - Non è affatto stata messa nel cassetto l'idea di uno scambio Vucinic-Ranocchia tra Juventus e Inter. Nel corso dello speciale 'Calciomercato' su Premium Calcio, Paolo Bargiggia ha parlato di un incontro, avvenuto ieri, tra Marotta e Paratici, dg e ds dei bianconeri, e i dirigenti nerazzurri. Conte vuole il difensore: la sua valutazione, 15 milioni, è ritenuta troppo alta. Dal canto suo Mazzarri ha tremendamente bisogno di un attaccante.

L'affare resta comunque molto complicato. Vucinic non accetterebbe il trasferimento in prestito e ha comunque esigenze contrattuali importanti: non a caso si era parlato di un'operazione Lamela con il Tottenham. In ogni caso gli agenti dei giocatori hanno contattato le società per mettere in piedi questo tipo di operazione. E i due club si sono rivisti, magari per modificare i termini della trattativa: che vada cioè oltre il prestito.