Vucinic, Juve e Arsenal non sono d'accordo

10:18 - Nonostante pioggia e freddo, sono giornate calde, per non dire ore, quelle che sta vivendo Mirko Vucinic. Il suo nome è in cima alla lista dell'Arsenal, ma con la Juve la trattativa non è così semplice. Perché i Gunners vogliono sì il montenegrino, ma solo in prestito, mentre Agnelli e Marotta non hanno intenzione di cederlo se non in maniera definitiva e per una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Insomma, ci sarà da trattare ancora per provare a trovare un accordo. Di certo c'è che Wenger è molto interessato all'attaccante bianconero. Perché con l'infortunio di Walcott e i soli Giroud e Bendtner in attacco, l'Arsenal ha assoluto bisogno di rafforzare il reparto offensivo. Per provare a smuovere la Juve dalla sua posizione, però, il manager francese fa finta di non avere particolari mire su Vucinic. "Stiamo vagliando le possibilità di mercato, ma non siamo particolarmente attratti da Mirko Vucinic. Alcuni hanno capacità di previsione che non ho, non c'è nessun giocatore seguito in modo particolare, mi sarebbe piaciuto annunciare qualcosa di emozionante per voi ma non ne ho la possibilità", ha detto Wenger.