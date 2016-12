Vucinic-Inter pista aperta e la Juve potrebbe trovarselo subito contro

12:08 - L'arrivo di Erick Thohir a Milano (domenica) potrebbe riaprire il discorso per portare Mirko Vucinic in nerazzurro, desiderio di Mazzarri ma sopratutto della punta montenegrina, oramai chiusa dall'esplosione della coppia gol Llorente-Tevez. E se la trattativa riuscisse a sbloccarsi in settimana l'ex Roma potrebbe partire subito titolare la prossima giornata quando Palacio e compagni faranno visita proprio alla Juventus.

Ma ripercorriamo in breve una settimana molto calda sull'asse Torino-Milano. Lunedì scorso sembrava infatti chiuso lo scambio secco che avrebbe portato Vucinic in nerazzurro e Fredy Guarin a disposizione di Conte. Ma in serata la brusca frenata, con il popolo interista che "insorge" e chiede che la trattativa non vada in porto, perché altrimenti si sarebbe rinforzata una rivale solo per portare da Mazzarri un giocatore spesso in preda agli infortuni e nella fase calante della carriera.



Martedì, dopo la definitiva chiusura della trattativa, si è arrivati al comunicato della Juve, che definiva "sconcertante" l'accaduto, e alla decisa risposta di Thohir. Ma in queste ore un nuovo colpo di scena. Fassone e Ausilio non mollano la presa, forti anche della volontà di Vucinic di vestire nerazzurro e, con l'arrivo dell'indonesiano in Italia e con la mediazione di Moratti (che sarà una sorta di ambasciatore di pace con Agnelli) il colloquio potrebbe clamorosamente riaprirsi. In quel caso la via più probabile sarebbe quella del prestito a 2 milioni, con il riscatto per giugno fissato a 7 (non escludendo un ritorno sul piatto delle offerte di Guarin).



E questo punto ci sarebbe la cosa curiosa: se la trattativa dovesse andare in porto la Juve si troverebbe subito contro il montenegrino nella gara in programma il prossimo 2 febbraio, quando allo Stadium andrà in scena il Derby d'Italia. Da amico a nemico, quindi. Subito. Con il rischio, magari, che possa incidere in maniera decisiva sulla sfida e dare immediatamente ai suoi ex compagni un dispiacere.