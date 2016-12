Vucinic-Inter, Guarin-Juve: il sì rinviato a domani

09:53 - Vucinic all'Inter. Guarin alla Juve. E un conguaglio, attorno ai 3 mln, in favore dei nerazzurri. L'accordo è fatto, almeno a parole, perché manca ancora il nero su bianco e, soprattutto, il definitivo via libera di Thohir. A rallentare una trattativa che pareva già chiusa l'intervento dei tifosi nerazzurri, furiosi con la dirigenza. Thohir ha provato a rassicurarli: "Pronto a rimboccarmi le maniche". Marotta: "Non è ancora fatta, vedremo domani".

Insomma, l'affare non è ancora fatto, ma è una questione di tempo e di dettagli. A conferma del probabile buon esito della trattativa le "coppie" che si sono formate all'uscite dal vertice. Ausilio ha lasciato Piazza Castello con l'agente di Vucinic, Alessandro Lucci. Paratici è andato via insieme a quello di Guarin. Il colombiano, tra l'altro, ha già ricevuto via twitter il benvenuto di Tevez: "Do il benvenuto a Fredy Guarin - ha scritto l'Apache -, una Juve sempre di più sudamericana. Ringrazio Mirko: ti auguro il meglio per la tua carriera". Secondo quanto ci risulta si va verso il doppio scambio, ipotesi gradita ai due giocatori che potrebbe evitare l'esplosione della rabbia del tifo nerazzurro. Martedì si ricomincia per chiudere e firmare.

22:25 COMBI CONFERMA LO SCAMBIO

Il medico sociale dell'Inter, dott. Franco Combi, ha confermato indirettamente il buon esito della trattativa. Intercettato a Pavia, dove aveva accompagnato Vucinic anche se a bordo di un'altra auto, non si è fermato con i giornalisti ma a microfoni spenti ha confidato: "Sapete già tutto...".

22:14 VUCINIC, TERMINATE LE VISITE MEDICHE

Sono terminate alle 22:14 le visite mediche di Mirko Vucinic presso l'ospedale di Pavia. L'attaccante della Juve, ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, non si è fermato a parlare con i giornalisti e ha abbandonato la struttura su un'auto con i vetri oscurati. Presente anche qualche tifoso.

21:48 THOHIR: "PRONTO A RIMBOCCARMI LE MANICHE"

In attesa di pronunciarsi sull'affare, Erik Thohir ha affidato queste parole a Inter.it: "Come presidente dell'Inter, avverto e comprendo la delusione e la frustrazione dei nostri sostenitori in tutto il mondo. Nessuno è soddisfatto dei recenti risultati, ma sono un presidente tifoso abituato a risolvere i problemi in prima persona rimboccandomi le maniche. Questo è un momento di cambiamento per l'Inter. Dobbiamo lavorare ancor più duramente ed essere uniti come una squadra. Ho fiducia nel nostro operato e non vedo l'ora di costruire insieme il futuro dell'Inter".

21:47 MAROTTA: "NON E' ANCORA FATTA"

All'uscita dall'incontro ha parlato solo Marotta, che ha riassunto così la trattativa: "Non è ancora fatta, ma la trattativa va avanti. Si vedrà domani. Vucinic ha fatto le visite mediche? Sono le dinamiche del calcio".

21:44 LA CHIUSURA DELLA TRATTATIVA RINVIATA A DOMANI

E' finito da pochi minuti l'incontro tra Inter e Juve in Piazza Castello. La chiusura della trattativa è rinviata a domani quando Thohir dirà l'ultima parola.

21:42 MANIFESTAZIONE ULTRAS INTER IN PIAZZA CASTELLO

Il popolo nerazzurro ha annunciato una manifestazione per le ore 22 in Piazza Castello, dove si sta volgendo l'incontro per lo scambio Vucinic-Guarin

21:00 THOHIR PREME PER UNO SCAMBIO DI PRESTITI

A Calciomercato, su Premium, il nostro Claudio Raimondi ha spiegato che il presidente dell'Inter Erick Thohir avrebbe bloccato nuovamente lo scambio fra Vucinic e Guarin. Il tycoon starebbe premendo per uno scambio di prestiti, si attende quella che sarà la risposta della Juve.

20:10 SI ATTENDE IL VIA LIBERA DI THOHIR

E' ormai in dirittura d'arrivo la trattativa per il doppio scambio Inter-Juve. Mentre Vucinic è a Pavia per sostenere le visite mediche con i nerazzurri e Guarin aspetta in piazza Castello con Marotta, Paratici e Ausilio, si attende dall'Indonesia l'ultima parola del presidente dell'Inter. Manca, insomma, solo il sì di Thohir per poter passare alle firme e ufficializzare l'affare.

19:30 VUCINIC A PAVIA PER LE VISITE MEDICHE

Mirko Vucinic esce dall'hotel milanese in cui alloggia e, assieme a uno dei medici dell'Inter, si dirige a Pavia per svolgere le visite mediche.

18:50 GUARIN E VUCINIC ALZANO LA VOCE

L'affare salta o si fa? Nell'attesa, ecco Guarin che manda a dire: io alla Pinetina non metto più piede. E poco dopo, Lucci (manager di Vucinic) telefona a Thohir e dice: "Presidente, concludiamo l'affare. Non si può far saltare tutto". Dai giocatori è fortissima la pressione perché il doppio trasferimento vada in porto. Il vertice Inter-Juve continua.

18:24 FASSONE TORNA AL VERTICE CON LA JUVE

Inter e Juve riaprono il tavolo della trattativa: è, infatti, arrivato, Marco Fassone.

18:10 CLAMOROSO: L'INTER BLOCCA TUTTO

Ed ecco la clamorosa novità dell'ultima ora: forse anche su pressione dei tifosi, furenti. l'Inter sembra aver bloccato tutta l'operazione. C'è un duro comunicato della Curva diretto a Thohir: è inaccettabile la cessione di Guarin alla Juve.

18:00 DIBATTITO APERTO. TIFOSI INTER FURIOSI

I commenti dei tifosi, da Fiorello a chi siede in curva. C'è una quasi unanimità da parte interista: Vucinic va bene, ma è una follia aver dato Guarin alla Juventus.

17:50 CONTE VOLEVA GUARIN GIA' PER LA COPPA ITALIA

Fredy Guarin ha già concluso le sue operazioni di approccio e contrattuali alla Juventus. Tant'è che Conte avrebbe voluto portarlo già a Roma, per la sfida di Coppa Italia. Vucinic e l'Inter stanno mettendo a punto il contratto.

17:36 ARRIVATO IL PROCURATORE DI VUCINIC

Al summit di mercato è arrivato ora il procuratore di Mirko Vucinic, Alessadro Lucci. Guarin arriverà a Torino in serata, domattina le visite.

16:45 GUARIN-JUVE FINO AL 2017

Emergono i primi particolari dei contratti dei giocatori. Guarin e la Juve siglano un accordo fino al 30 giugno 2017, tre stagioni e mezzo. Sarebbe stato il giocatore a spingere per la soluzione-Juve. Dal vertice tra i due club, la cifra di conguaglio spettante all'Inter sarebbe di 3 milioni.

16:02 AL VERTICE E' ARRIVATO GUARIN

Fredy Guarin è arrivato negli uffici di Marotta nei pressi di Piazza Castello a Milano. Il colombiano era accompagnato dal suo agente.

15:58 I DIRIGENTI DELL'INTER LASCIANO IL VERTICE SCURI IN VOLTO

I dirigenti dell'Inter Fassone e Ausilio hanno lasciato il vertice, scuri in volto. Non è stato ancora trovato un accordo per il conguaglio.

15:45 BRANCA NON PRESENTE AL VERTICE

Marco Branca ha pranzato con i dirigenti bianconeri ma poi non si è unito al gruppo per il vertice.

15:35 VERTICE IN CORSO TRA INTER E JUVE

E' in corso negli uffici di Marotta a Milano il vertice di mercato tra Inter e Juve per mettere a punto lo scambio tra Guarin e Vucinic. Presenti Fassone e Ausilio per i nerazzurri, Paratici e Marotta per i bianconeri. Presenti anche i segretari della Juve Lombardo e Cherubini. Si discure per la contropartita. La Juve vorrebbe concludere uno scambio alla pari col centrocampista, opportunità non del tutto gradita dall'Inter per motivi di bilancio, i nerazzurri chiedono un conguaglio economico a loro favore, di 4-5 milioni. "Tra un'ora vi diremo tutto", ha detto Marotta, intercettato.

15:30 GUARIN, DOMANI VISITE MEDICHE

Sono in programma domani le visite mediche alla Juve di Guarin.

14:45 VUCINIC, STASERA VISITE MEDICHE CON L'INTER

Vucinic è in viaggio, direzione Milano. Stasera alle 20 sosterrà le visite mediche.

14:00 VUCINIC HA LASCIATO VINOVO

Mirko Vucinic ha svuotato l'armadietto di Vinovo e ha lasciato il centro sportivo della Juve.



Ecco come è nata e si è sviluppata la trattativa. Dopo l'incontro di venerdì con un emissario dell'Arsenal, l'agente di Vucinic Alessandro Lucci era pronto per volare a Londra per parlare con i Gunners. Ma tutto è rimasto in stand by, perché l'Inter ha deciso di rompere gli indugi, viste le difficoltà per arrivare ad attaccanti come Osvaldo. Così si è aperta con decisione la pista Inter. E in casa Juventus si è fatta strada l'ipotesi-Guarin, anche guardando al prossimo futuro quando sarà necessario riflettere sulla mega offerta del Psg per Pogba (il prossimo luglio). Una fumata bianca tra l'attaccante della Juventus e gli uomini mercato dell'Inter c'era già stata. Il montenegrino si trasferirà in nerazzurro a titolo definitivo accontentando Mazzarri che già l'avrebbe voluto ai tempi del Napoli. E il colombiano sarà bianconero.



17:36 ARRIVATO IL PROCURATORE DI VUCINIC

Al summit di mercato è arrivato ora il procuratore di Mirko Vucinic, Alessadro Lucci. 16:45 GUARIN-JUVE FINO AL 2017

Emergono i primi particolari dei contratti dei giocatori. Guarin e la Juve siglano un accordo fino al 30 giugno 2017, tre stagioni e mezzo. Sarebbe stato il giocatore a spingere per la soluzione-Juve. Dal vertice tra i due club, la cifra di conguaglio spettante all'Inter sarebbe di 3 milioni,

16:02 AL VERTICE E' ARRIVATO GUARIN

Fredy Guarin è arrivato negli uffici di Marotta nei pressi di Piazza Castello a Milano. Il colombiano era accompagnato dal suo agente.



15:58 I DIRIGENTI DELL'INTER LASCIANO IL VERTICE SCURI IN VOLTO

I dirigenti dell'Inter Fassone e Ausilio hanno lasciato il vertice, scuri in volto. Non è stato ancora trovato un accordo per il conguaglio.



15:45 BRANCA NON PRESENTE AL VERTICE

Marco Branca ha pranzato con i dirigenti bianconeri ma poi non si è unito al gruppo per il vertice.



15:35 VERTICE IN CORSO TRA INTER E JUVE

E' in corso negli uffici di Marotta a Milano il vertice di mercato tra Inter e Juve per mettere a punto lo scambio tra Guarin e Vucinic. Presenti Fassone e Ausilio per i nerazzurri, Paratici e Marotta per i bianconeri. Presenti anche i segretari della Juve Lombardo e Cherubini. Si discure per la contropartita. La Juve vorrebbe concludere uno scambio alla pari col centrocampista, opportunità non del tutto gradita dall'Inter per motivi di bilancio, i nerazzurri chiedono un conguaglio economico a loro favore, di 4-5 milioni. "Tra un'ora vi diremo tutto", ha detto Marotta, intercettato.



15:30 GUARIN, DOMANI VISITE MEDICHE

Sono in programma domani le visite mediche alla Juve di Guarin.



14:45 VUCINIC, STASERA VISITE MEDICHE CON L'INTER

Vucinic è in viaggio, direzione Milano. Stasera alle 20 sosterrà le visite mediche.



14:00 VUCINIC HA LASCIATO VINOVO

Mirko Vucinic ha svuotato l'armadietto di Vinovo e ha lasciato il centro sportivo della Juve.



Ecco come è nata e si è sviluppata la trattativa. Dopo l'incontro di venerdì con un emissario dell'Arsenal, l'agente di Vucinic Alessandro Lucci era pronto per volare a Londra per parlare con i Gunners. Ma tutto è rimasto in stand by, perché l'Inter ha deciso di rompere gli indugi, viste le difficoltà per arrivare ad attaccanti come Osvaldo. Così si è aperta con decisione la pista Inter. E in casa Juventus si è fatta strada l'ipotesi-Guarin, anche guardando al prossimo futuro quando sarà necessario riflettere sulla mega offerta del Psg per Pogba (il prossimo luglio). Una fumata bianca tra l'attaccante della Juventus e gli uomini mercato dell'Inter c'era già stata. Il montenegrino si trasferirà in nerazzurro a titolo definitivo accontentando Mazzarri che già l'avrebbe voluto ai tempi del Napoli. E il colombiano sarà bianconero.