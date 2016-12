Vucinic, accordo Juventus-Al Jazira

10:35 - Mirko Vucinic vola verso Abu Dhabi. La Juventus e l'Al Jazira hanno infatti trovato l'accordo per il trasferimento del montenegrino, che guadagnerà 5 miloni di euro più uno di bonus a stagione. Secondo quanto si apprende, l'attaccante bianconero e un suo consulente di fiducia avrebbero già prenotato un biglietto per gli Emirati. Per la punta bianconera è pronto un contratto triennale.

Dell'affare si è occupato Alessandro Lucci, che ha agito da intermediario e limato le distanze tra i club.