Voci dall'Inghilterra: Anderson andrà alla Fiorentina

13:57 - In Inghilterra sono sicuri. A gennaio Anderson lascerà il Manchester United e andrà alla Fiorentina. Secondo il Daily Mail, l'affare è praticamente fatto e l'accordo sarebbe ormai imminente. Il giocatore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto a giugno. Stando ad altre fonti, invece, il centrocampista brasiliano sarebbe solo un'ipotesi per la Viola, che avrebbe anche altre opzioni sempre all'estero.

Certezze, al momento, non ce ne sono. Il mercato della Fiorentina, dopo l'infortunio di Pepito Rossi, del resto è molto agitato. Si cerca una punta per far fronte all'emergenza, ma Montella vuole anche un centrocampista di qualità. E allora ecco spuntare l'ipotesi Anderson. Un nome importante, di quelli che fanno sognare i tifosi. Moyes, stando ai media britannici, avrebbe scaricato il brasiliano classe '88 insieme a Nani e Zaha e sul calciatore si sarebbe subito gettata la Viola. Per ora le voci parlano di una trattativa simile a quella di Sissoko lo scorso inverno: prestito con dirititto di riscatto. Il centrocampista dei Red Devils però pare non sia l'unico sulla lista della spesa della Fiorentina. Nel mirino della Viola, infatti, all'estero ci sarebbero anche altri giocatori che potrebbero far contento Montella.