Voce dall'Indonesia: "Ibra vuole tornare alla Juve" 

21:33 - Dall'Indonesia arriva una clamorosa voce: Ibrahimovic vuole tornare alla Juve. A rivelarlo è Stefan Hansson, attuale allenatore del Mitra Kukar nel paese asiatico ed ex tecnico dello svedese quando era nelle giovanili del Malmoe. Proprio Ibra gli avrebbe confidato il suo desiderio. "Ci siamo parlati su Skype e mi ha detto che vorrebbe tornare alla Juve: se non quest'anno, il prossimo. E non ne fa una questione di soldi", ha detto Hansson.

Difficile che questo desiderio si trasformi in realtà in tempi brevi, anche se è vero che già la scorsa estate le voci di un ritorno di Ibrahimovic a Torino erano circolate con una discreta insistenza. Lo stesso Hansson lo sa bene, anche se spiega perché il ritorno non è assolutamente impossibile: "Con Ibra siamo ancora in splendidi rapporti, gli ho fatto i complimenti per la doppietta nella Supercoppa di Francia. Ma Zlatan si è fatto i soldi, ormai può scegliere liberamente solo in base ai suoi gusti. E' un ragazzo molto... wild". Wild come la sua idea...