Vidal, il Real accelera: pronta un'offerta da 50 milioni

14:03 - Il Real Madrid ha deciso di puntare su Arturo Vidal. Senza indugi e giochetti. Florentino Perez vuole chiudere l'affare ed è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro. L'offerta verrà presentata ad Agnelli e Marotta lunedì a Torino, prima dell'Unesco Cup, sfida allo Stadium fra vecchie glorie di Juve e Real (in onda il 2 giugno su Italia 1). In quell'occasione parlerà anche della questione Morata.

Dunque siamo alla stretta finale. Il Real non vuole partecipare a nessuna asta al rialzo con il Barcellona per Vidal e fissa il prezzo. Cinquanta milioni di euro per "Re Artù". Una cifra importante, difficile da rifiutare, soprattutto visto anche l'interesse della Juventus per alcuni giocatori della rosa del Real che potrebbero essere inseriti nella trattativa. Primo tra tutti Morata. Sul baby campione del Real però c'è da battere la concorrenza di Arsenal, Tottenham, Borussia, Inter, United, Villarreal e Wolfsburg, e occorre fare presto.



La mega offerta per Vidal verrà presentata lunedì a margine della gara benefica tra vecchie glorie allo Stadium. Oltre a Perez, al vertice con Marotta e Agnelli prenderanno parte anche Zidane e Butragueno. La riunione si prospetta molto interessante. E sul tavolo della trattativa potrebbero finire anche altri nomi. Per la prossima stagione, infatti, a Conte farebbero comodo anche Marcelo e Fabio Coentrao e il sogno resta sempre Di Maria. Si tratta, insomma. Ma Vidal sembra ormai a un passo dal Real.