Vidal gela la Juve: l'agente incontra Ancelotti

11:08 - Mentre il Cile incanta in Brasile, a Torino le parole di Vidal e alcune voci dalla Spagna gelano la Juventus. Dopo la vittoria con le Furie Rosse, "Re Artù" non ha escluso sorprese di mercato che lo riguardano: "Dopo il Mondiale vedremo cosa sarà del mio futuro". E non è tutto qui. Stando a "Il Mundo Deportivo", l'agente del cileno avrebbe infatti incontrato a Parigi Ancelotti e il presidente del Real Florentino Perez.

I Blancos, dunque, fanno sul serio per Vidal. E due indizi fanno una prova. Il primo arriva direttamente dal Brasile e dal diretto interessato che, nonostante il contratto con la Juventus fino al 2017, resta vago sul suo futuro. Il secondo invece dalla Spagna: il manager del cileno ha incontrato il Real. Voci e indiscrezioni, certo, ma fondate. Il summit tra Fernando Felicevich, che cura gli interessi di Vidal, e Ancelotti, Florentino Perez e il direttore generale del club spagnolo, del resto parla chiaro. Il tecnico emiliano ha fissato la sua priorità di mercato per la prossima stagione e sarà dura per la Juventus respingere l'assalto per "Re Artù". Secondo i ben informati, si tratta solo di stabilire il prezzo. I bianconeri valutano Vidal tra i 50 e i 60 milioni di euro. Cifra che non spaventa certo il Real, pronto a cedere Khedira allo United per circa 45 milioni. E non è tutto. Nell'affare Vidal, infatti, potrebbe essere inserito anche il baby galactico Morata, particolarmente gradito a Conte. Il futuro di Vidal sembra sempre più spagnolo.