Vidal firma con il Manchester United: ma è solo una maglietta

10:45 - Arturo Vidal ha firmato col Manchester United, per ora solamente la maglietta di un tifoso a Sydney ma tanto è bastato per smuovere nuovamente le acque intorno a lui. Il centrocampista della Juventus in campo ancora non si è visto, ma l'agente a Londra sta lavorando per lui e non poco. Il Manchester United, nonostante qualche dubbio di Van Gaal, è pronto a offrie un quadriennale a 8 milioni a stagione. La Juventus, però, ne vuole almeno 50.

La strategia dei Red Devils è chiara e punta ad abbassare la pretesa del club bianconero con l'aumentare dei forfait di Vidal in campo, ancora alle prese con un ginocchio che fa le bizze. In Oriente il cileno non ha giocato ma su di lui la morsa dello United non si è allentata, nemmeno per i presunti dubbi del tecnico olandese sulle sue condizioni fisiche. Van Gaal infatti sa benissimo quanto il giocatore possa essere decisivo, anche in un campionato fisico come la Premier League.

Di offerte ufficiali - fanno sapere dalla Juventus - non ne sono arrivate, ma è questione di tempo. Felicevich, agente di Vidal, è da mesi che lavora a questo trasferimento, ora tocca alle due società trovare un accordo. I bianconeri si siederanno al tavolo solo con una proposta da almeno 50 milioni di euro, con lo United che potrebbe inserire il cartellino del Chicharito Hernandez come contropartita.