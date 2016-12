Vertice Juventus-Torino per Immobile 

10:26 - In mattinata Ciro Immobile è uscito allo scoperto e nel pomeriggio Juventus e Torino si sono subito messe al lavoro per accontentarlo. Il dg bianconero Marotta e il presidente granata Cairo si sono incontrati a Milano per parlare della cessione del capoccanoniere della Serie A. La Juve ha presentato al Toro l'offerta del Borussia Dortmund di 16-17 milioni di euro. Cifra che al momento non soddisfa la società granata che è pronta al rilancio.