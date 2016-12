Vertice in casa Juve, spiragli per Conte

20:16 - Il buio oltre la festa. Il divorzio oltre lo scudetto dei record. Insomma, un futuro senza altra prospettiva che oggi come oggi non sia quella di una rottura. Personale, umana ancor prima che tecnica. Servirà un mezzo miracolo perché quella di domenica contro il Cagliari non sia l'ultima partita di Conte sulla panchina della Juve. Agnelli e Marotta sono rimasti spiazzati dalle parole nel post-Roma anche se dopo il Cda sono emersi spiragli.

Restano in attesa ma il tecnico dei tre scudetti consecutivi ha consumato la sua pazienza: rinnovo contrattuale e aumento di stipendio non lo interessano, ciò che ha chiesto e vuole è altro. Non lo ha ottenuto e si è convinto che non lo otterrà. Lo sa la dirigenza bianconera questa mattina riunita in sede a Torino: una sorta di piccolo cda con il presidente Agnelli, il direttore generale Marotta, Paratici e Maurizio Lombardo seduti intorno a un tavolo per fare il punto della situazione.



Il piano B, scartato a parole sino a pochi giorni fa, si è fatto necessario: Montella è il nome che piace più di tutti. Ma ci sono altre ipotesi: da Allegri a Spalletti, da Mihajlovic a Klopp. Prima però c'è da provare l'ultimo approccio con Conte: difficilissimo però ricucire con chi si è sentito abbandonato, non protetto, solo in un silenzio dirigenziale giudicato colpevole. Il faccia a faccia definitivo continua a slittare, ogni giorno che passa aumenta la distanza tra le parti: dopo il summit odierno si tenterà un nuovo approccio, la volontà della società è quella di arrivare al confronto prima di domenica. Quella di Conte al momento non è però questa. L'addio non è mai stato tanto vicino. Anche se, dopo il Cda, sono emersi spiragli.



CDA: PREVISTE A GIUGNO PERDITE SUPERIORI AI 16 MLN

Il CdA della Juve, presieduto da Andrea Agnelli, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014. Il Consiglio di Amministrazione, in apertura, ha espresso la propria soddisfazione per il conseguimento, per il terzo anno consecutivo, del titolo di Campioni d’Italia e si è congratulato con i calciatori, i tecnici, il management e i dipendenti che, tutti insieme, hanno contribuito al raggiungimento di questo prestigioso traguardo. Per quanto riguarda le cifre: 2,9 milioni di utili, in calo del 79% dall'anno scorso. Previste a giugno perdite superiori ai 16 milioni.