Verratti: "La Juventus non è un top club"

10:33 - Hanno fatto molto scalpore le parole di Marco Verratti rilasciate all'Equipe nei giorni scorsi. Il centrocampista del Paris Saint Germain ha negato la possibilità di un passaggio alla Juventus a fine stagione in quanto approdare alla corte di Antonio Conte sarebbe un passo indietro nella sua carriera. Convocato in Nazionale per l'amichevole di Madrid contro la Spagna, Verratti chiarische le sue dichiarazioni: "Le mie parole sono state un po' fraintese, non volevo certamente snobbare la Juventus. Sto bene al Psg, è un club che nei prossimi anni può vincere tutto". Poi la stoccata alla squadra bianconera che, nonostante si avvii a vincere il terzo campionato consecutivo, non rientra nel novero dei top club internazionali: "Sulla Juve dico che sarebbe un passo indietro andarci adesso, parliamo di una squadra che non è tra le prime quattro del mondo".