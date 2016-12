Verona, Toni rinnova fino al 2016

11:58 - Verona-Toni, un amore destinato a continuare. I tantissimi gol, la forma fisica di un giovanotto e la splendida stagione dell'ariete campione del mondo 2006 hanno convinto i gialloblù a presentare l'offerta per il rinnovo di contratto. L'ex attaccante di Fiorentina, Juve e Roma prolungherà fino al 2016, quando le candeline da spegnere sulla torta saranno 39. E non è detto che la sua fame di gol si sarà placata...

I suoi 19 gol in stagione (2 in più di Palacio e Higuain, 5 in più di Balotelli), sono un biglietto da visita da presentare sia al Verona, per continuare la sua avventura sotto l'Arena, sia a Prandelli, in cerca di un attaccante per il Mondiale. Solo il giovane Immobile ha segnato più di lui, e probabilmente sarà lui l'avversario principale da battere per aggiudicarsi un posto sul volo che porterà gli azzurri in Brasile.