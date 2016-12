United, sorpasso Guarin su Vidal

22:21 - Nel giorno del debutto dello United nella Premier League, dall'Inghilterra arrivano importanti indiscrezioni sul mercato dei Red Devils che riguardano da vicinissimo la Juve e l'Inter. Secondo il 'Daily Star', il club inglese avrebbe deciso di defilarsi nella corsa per il bianconero Vidal puntando decisamente sul nerazzurro Guarin. Colombiano che è considerato dalla stessa Juve il sostituto del centrocampista cileno in caso di un suo addio. E ora?

Il destino di Guarin e di Vidal è più intrecciato che mai in questo calciomercato estivo. Il colombiano non rientra nei piani dell'Inter di Mazzarri, che punta alla sua cessione per fare cassa e poi 'portare a casa' Biabiany e Rolando: 15 milioni di euro la cifra richiesta dai nerazzurri e sotto questa cifra non si scende. Il giocatore è stato vicinissimo a vestire la maglia della Juve nell'ambito di uno scambio con Vucinic e il club campione d'Italia di fatto non lo ha mai mollato, considerandolo il sostituto ideale di Vidal nel caso di un addio del cileno. E proprio qui entra in campo lo United, da tempo sulle tracce di Vidal ma che ora, secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, di fronte alle difficoltà dell'operazione, avrebbe deciso di cambiare strategia, 'mollando' la presa e puntando invece dritto su Guarin. Sempre inserendo nell'operazione quel Chicharito Hernandez che sembrava dovesse prendere la via per Torino. Juve e Inter aspettano la mossa.