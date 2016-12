United, ritorno di fiamma per Marchisio

13:30 - Il Manchester United torna con prepotenza sul mercato e strizza l'occhio a Claudio Marchisio. Secondo i media inglesi la proprietà dei Red Devils avrebbe messo a disposizione del manager David Moyes ben 200 milioni di sterline per cercare di invertire la brutta tendenza di questo avvio di stagione. E uno degli obiettivi dell'ex tecnico dell'Everton sarebbe proprio il mediano della Juve, che a Torino non è più titolare e potrebbe cambiare aria.

Tanti gli obiettivi sul taccuino dello United. Il primo è senza dubbio Marco Reus: nei giorni scorsi si è vociferato di un possibile accordo con il Borussia Dortmund a circa 50 milioni, ma sarà difficile strappare il talentino tedesco a gennaio. All'Old Trafford, complice il sin qui deludente rendimento di Marouane Fellaini, cercano un centrocampista: in cima alla lista c'è Ilkay Gundogan, che però piace anche al Real Madrid per la sostituzione imminente di Xabi Alonso. Ecco allora che spunta Marchisio, giocatore diverso rispetto a Gundogan ma comunque di livello internazionale e perfettamente adattabile alla velocità del calcio inglese: di fronte a 25-30 milioni la Juve potrebbe anche decidere di fare cassa.



Non basta però, perché dall'Inghilterra parlano anche di un Manchester molto attento alla situazione di Diego Costa. Il Daily Mail, in particolare, riporta una viaggio interessato di Robbie Coke a La Rosaleda per seguire da vicino l'attaccante dell'Atletico contro il Malaga. Occhio, quindi, al gennaio dei Red Devils. Scatenati e pronti a riversare sul mercato un gruzzoletto importante di milioni.