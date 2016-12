Ufficiale: Kroos è un giocatore del Real Madrid

15:18 - Dopo le chiacchiere, è arrivata l'ufficialità: Toni Kroos è un giocatore del Real Madrid. La notizia è stata diffusa via Twitter dai Blancos e dal Bayern Monaco, che per il cartellino del giocatore incassa 30 milioni di euro. Si tratta del primo acquisto del nuovo Real di Ancelotti. Kross ha firmato un ricco quinquennale da 70 milioni complessivi. Alle 17 il tedesco verrà presentato al Bernabeu.

Tutto come previsto, dunque. Tony Kroos lascia la Bundesliga e sbarca in Liga alla corte di Carletto. Un acquisto importante per il tecnico italiano, che ora potrà contare su un giocatore duttile, con grandi doti tecniche e fisiche. Reduce da un mondiale da protagonista, Kroos era in scadenza di contratto col Bayern nel 2015 e ha sposato il Real per cinque anni. Un affare complessivo da circa 100 milioni: 30 finiranno nelle casse del club tedesco, 70 circa nelle tasche del giocatore per tutta la durata del contratto.

IL TWEET DEL REAL

L'ANNUNCIO DEL BAYERN

Transfer perfekt: Toni Kroos spielt ab sofort für Real Madrid. Einigung zwischen beiden Klubs erzielt. | ^M.Hörwick

— FC Bayern München (@FCBayern) 17 Luglio 2014