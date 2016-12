Ufficiale, Cambiasso è del Leicester

23:55 - Abbandonata la Serie A, Esteban Cambiasso riparte dalla Premier League. Dopo le numerose trattative e voci di mercato, l'argentino ha trovato l'accordo con il Leicester City. Svincolato dall'Inter a luglio, Cambiasso arriva a parametro zero e ha firmato per un anno con il club neopromosso in Premier. Indosserà la maglia numero 19 e sarà già disponibile per la gara di campionato contro l'Arsenal.

