Udinese, saltato l'accordo con Delneri

10:45 - E' saltato l'accordo tra Luigi Delneri, ex allenatore (tra le altre) di Chievo, Juventus e Roma, e l'Udinese. Il tecnico, che era stato designato da Guidolin come suo successore, non ha dunque trovato l'intesa col club friulano, che resta al momento senza guida. In risalita, a causa di questo inatteso stop, le quotazioni di Andrea Stramaccioni, in passato indicato come possibile pretendente alla panchina bianconera.