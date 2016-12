Udinese: salta il passaggio di Scuffet all'Atletico Madrid

10:23 - Salta il trasferimento di Simone Scuffet all'Atletico Madrid. Il diciottenne portiere dell'Udinese sembrava destinato alla Liga, ma i genitori si sono messi di traverso e hanno bloccato l'operazione. L'Udinese, da par suo, non aveva ancora trovato l'accordo coi colchoneros: i dirigenti bianconeri avrebbero voluto ottenere oltre 10 milioni dall'operazione. Scuffet, che sarebbe comunque andato in prestito per un anno, resterà in Italia.

Il nome di Scuffet, dopo un grande girone di ritorno nell'ultimo campionato di A, era finito sui taccuini dei campioni di Spagna, che avevano intavolato una trattativa sulla base di 5,5 milioni. Con l'Udinese c'erano stati passi avanti, ma mai così decisi da far credere a una formalità. Il portierino - dati gli arrivi al 'Calderon' di Oblak e (probabilmente) Ochoa - sarebbe stato girato un anno in prestito a un altro club di Liga. Ma l'intervento della famiglia Scuffet ha evitato possibili imbarazzi: Simone (a meno di clamorosi ripensamenti) non si muove, per il nostro calcio è una notizia positiva.