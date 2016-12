Udinese, anche Stramaccioni in corsa per la panchina

15:14 - Dopo un anno sabbatico, Andrea Stramaccioni potrebbe riprendere posto su una panchina di Serie A. L'ex allenatore dell'Inter è fra i candidati alla successione di Guidolin all'Udinese: sarebbe un profilo ideale per lavorare con i tanti giovani a disposizione del club friulano. La concorrenza è tanta: in lizza anche Delneri, Corini e Sensini. "Stiamo valutando anche nomi stranieri" ha detto il ds Giaretta in esclusiva a Sportmediaset.

Il dirigente friulano, intervistato da Massimo Callegari, ha spiegato come l'intento del presidente Pozzo sia quello di "migliorare nel gioco offensivo, ma già con Guidolin in questo senso abbiamo fatto un ottimo lavoro". Stramaccioni, che ha ottenuto grandi risultati con la Primavera dell'Inter è uno dei possibili candidati. Il club si riserva tre opzioni: un tecnico straniero, un italiano esperto o un italiano giovane. Nei prossimi giorni, dopo aver sfogliato il curriculum dei candidati, si arriverà a una decisione. Strama è alla finestra.