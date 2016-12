Trezeguet riparte dall'India. Va al Pune City dei Della Valle

16:09 - Dopo l’esperienza al Newell’s Old Boys, David Trezeguet approda ufficialmente al Pune City Fc, formazione della nascente Indian Super League allenata da Franco Colomba e affiliata alla Fiorentina dei Della Valle. Sandro Mencucci, consigliere delegato della Fiorentina commenta così l'arrivo di Trezeguet: "Sono felice dell'arrivo di David, vogliamo portare in India la nostra capacità tecnica e creare un programma di base per costruire una relazione forte tra i tifosi e la squadra del Pune".

Queste le considerazioni rilasciate dal giocatore francese: "Si tratta di una nuova esperienza in un nuovo ambiente calcistico. Mi hanno fatto una richiesta non solo calcistica ma anche di immagine e mi sembra che sia anche giusto iniziare a promuovere questi posti. Un'esperienza di vita molto interessante, sono pronto. E' un calcio da scoprire, un' avventura breve visto che il campionato dura tre mesi. L'Indian Super League con il Pune FC sarà un'esperienza unica".