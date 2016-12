Tottenham, proposta shock al Milan: Lamela per Balotelli

19:27 - Dato che uno non sfonda e l'altro, di tanto in tanto, fa le bizze, a qualcuno - nel caso specifico a Baldini - deve essere sembrata una buona idea. Anzi, un'idea meravigliosa. Fatto sta che il Tottenham, riporta Tuttosport, avrebbe tutta l'intenzione di presentarsi alla porta del Milan per proporre uno scambio Lamela-Balotelli. L'argentino incompreso per SuperMario. Perché gli Spurs hanno bisogno di un attaccante di prima fascia e Balo piace eccome.

Scambio alla pari o quasi, perché alla fine Lamela è costato uno sproposito e in qualche modo il Tottenham deve pur rientrare della spesa. Resta da capire cosa ne pensino dalle parti di Milanello dove, almeno fin qui, non parrebbe esserci uno spiraglio alla trattativa. Per il momento però, perché Raiola potrebbe essere attratto dall'affare e quando si muove lui, si sa, tutto diventa tremendamente complicato. Nei prossimi mesi la questione sarà più chiara. Balotelli - e lo ha ripetuto a più riprese - non vuole lasciare Milano. Dove sta bene, ha i suoi amici e la famiglia vicini, e gioca nella squadra che tifa da sempre. Il Milan, d'altro canto, che deve senz'altro mettere qualche toppa qua e là nella rosa, nel ruolo è più che coperto da Kakà, Honda, Taarabt - che sarà riscattato - e Saponara. Oltre a Birsa e Montolivo e Poli che all'occorrenza possono giostrare da quelle parti. Insomma, oggi come oggi trattasi di rumors e niente più. Quando poi Baldini deciderà di muoversi davvero, tutto potrebbe accadere.