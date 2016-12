Torres gela l'Inter: "In un mese ho firmato per quattro squadre..."

20:52 - "Nell'ultimo mese sono stato venduto all'Atletico, poi al Valencia, poi all'Inter e infine al Monaco... Ho ancora due anni di contratto e ho detto fin dal primo giorno che ho firmato un contratto di cinque anni con il Chelsea perché avrei voluto giocare cinque anni con questa squadra". Fernando Torres gela l'Inter, anche se sono parole lontane, lontane soprattutto dal mercato. Lo spagnolo, però, vuole restare a Londra e provare a convincere Mou.

Lo dice lui stesso in un'intervista rilasciata all'Indipendent: "Ho provato a vincere tutto con questo club e ora spero che la Premier sia il prossimo trofeo. Se vinciamo il campionato avremo anche la possibilità di giocare la Community Shield, un altro titolo che ci manca. Dobbiamo lottare per vincere la Champions e avremo l'opportunità di vincere la Supercoppa e il Mondiale per Club. Ho ancora tante cose da fare qui e spero che due anni bastino". Poi sul suo rapporto con lo Special One: "Dovrà scegliere l'attaccante che reputa sia il meglio per la squadra e cercare di gestire la situazione con i giocatori - spiega -. Con me non ha fatto niente di speciale. Mi tratta come fa con tutti. Mi mette in campo quando crede che io possa essere la migliore opzione e in panchina in caso contrario. Il mio obiettivo è quello di fargli capire che sono sempre l'opzione migliore"