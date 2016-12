Torino, scatto dell'Arsenal per Cerci che salta l'Inter

18:28 - L'Arsenal stringe per Cerci. Stando al Daily Star, i Gunners avrebbero fatto uno scatto per assicurarsi l'attaccante granata nel mirino anche di Everton, Tottenham e Chelsea. La svolta è arrivata dopo la conferma dell'infortunio di Giroud e le pressioni di Wenger. Con circa 20 milioni di euro l'affare si chiude. "Ha il 50% di possibilità di andarsene" ha detto Torino Urbano Cairo "ma sono tentato di toglierlo dal mercato". Non convocato per l'Inter.

Niente Milan, dunque, per Alessio Cerci. Nelle ultime ore il presidente del Torino aveva già fatto capire che i rossoneri si erano defilati e che ormai per l'attaccante granata l'unica destinazione possibile era la Premier. In Inghilterra sono molti i club interessati all'esterno granata, ma ora l'Arsenal sembra aver fatto un passo avanti verso la conclusione della trattativa. Per la fumata bianca servono circa 20 milioni di euro e le parti, stando ai media britannici, sarebbero ormai molto vicine.

CAIRO: "AL 50% CERCI SE NE VA"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato intanto a Radio Deejay: "Cerchiamo di far bene con un po' di fantasia e costi ridotti. Con l'Europa arriveranno dei soldi, ma ne ho già investiti 22 di milioni. Cerci? Mancano pochi giorni, noi abbiamo accontentato il giocatore ascoltando proposte, ma per il momento non c'è stata l'offerta giusta. Se arriverà, non sarò io a tarpargli le ali. Adesso siamo a ridosso del gong finale, diventa sempre più difficile trovare soluzioni. Sono tentato di fare come la Fiorentina che ha tolto Cuadrado dal mercato. Inghilterra? Tante richieste, ma niente di buono ancora. Ha un contratto fino al 2016, visto che è sul mercato abbiamo cercato di preservarlo non convocandolo, ma ci tengo a sottolineare che non è fuori squadra. Percentuale di cessione? 50%, e non è poco".

Intanto però un segnale dell'addio imminente è arrivato da Ventura che ha deciso di non inserire Alessio Cerci nella lista dei convocati per la partita contro l'Inter.