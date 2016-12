Torino, per Cerci si inserisce anche il Monaco

10:32 - Il Milan, la Roma, l'Atletico Madrid e ora anche il Monaco. Alessio Cerci è sempre più al centro del mercato. Per l'ala del Torino è quasi certa la partenza, visto che le offerte non mancano di certo. L'ultima, appunto, quella del club del Principato che ha fatto un sondaggio pensante, dicono. Cairo è pronto a trattate, ma non vuole certo svalutare il nazionale azzurro. Rossoneri e giallorossi sono avvisati.

Dopo l'inserimento del Monaco, che punta a un giocatore di livello per avere una rosa competitiva in Champions League, sia il Milan, sia la Roma sono tornate a ragione sulla trattativa. Per entrambi i club italiani, tuttavia, bisognerà prima vendere. Sulla lista dei partenti ci sono rispettivamente Robinho e Benatia, ma entrambe le operazioni non sono facilissime da chiudere. E allora ecco l'altra insidia: l'Atletico Madrid che, dopo un primo abboccamento, è intenzionata a rilanciare. Gli spagnoli sono pronti a far salire l'offerta da 12 a 16 milioni di euro.