Torino, Cerci ancora non convocato

13:46 - Urbano Cairo sarà anche pronto a trattenere Alessio Cerci, ma il giocatore, fin qui, continua a essere tenuto ai margini del progetto granata come se l'obiettivo principale della società fosse quello di non rischiare nulla per non perdere una possibile cessione. La conferma è arrivata dalle convocazioni di Ventura in vista del decisivo ritorno dei playoff di Europa League contro lo Spalato. Cerci ancora una volta non è stato infatti convocato.

Certo, la condizione di Cerci, complice la partecipazione ai Mondiali, non è della migliore. Ma la serata europea era da non perdere. O, almeno, sarebbe da non perdere se non ci fosse di mezzo l'idea di una cessione. Già, cessione, perché mentre Cairo è pronto a tenerlo, lui continua a chiedere, garbatamente va detto, di essere ceduto. Per andare dove dipende dalle offerte che arriveranno sul tavolo del patron granata. Ma via, questo è sicuro.E allora eccole le pretendenti: Atletico Madrid, ancora lontano però dalla cifra richiesta dal Toro; l'Arsenal, che però attende di sapere se (probabilissimo) farà parte della prossima Champions League; o, in ultima posizione, Milan e Inter con i rossoneri che potrebbero tentare un blitz a fine mercato e l'Inter che attende sorniona l'occasione buona. Si vedrà, ma intanto resta la certezza di un'altra mancata convocazione. Ecco la lista di Ventura:

PORTIERI: Gillet, Padelli

DIFENSORI: Bovo, Darmian, Gaston Silva, Glik, Jansson, Maksimovic, Molinaro, Moretti, Vesovic

CENTROCAMPISTI: Benassi, El Kaddouri, Gazzi, Nocerino, Vives

ATTACCANTI: Barreto, Martinez, Quagliarella



Intanto il Torino sta provando a stringere i tempi con il Napoli per Zapata e ha sondato il terreno con il Parma per Amauri. Altri segnali di un addio affatto improbabile di Cerci.