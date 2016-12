Torino: Cerci all'Atletico Madrid! Ma il messaggio è falso

15:33 - I cinque minuti che hanno sconvolto - quasi - la vita di Alessio Cerci. Un hacker o un qualche burlone ha infatti movimentato la serata dell'esterno granata violando il suo profilo twitter e postando l'accordo raggiunto con l'Atletico Madrid. Uno scherzo, diciamo così, durato cinque minuti, prima che la stessa persone - non Cerci - lo rimuovesse. A confermare l'equivoco è stato lo stesso granata: "Non ho mai postato nulla, sono del Toro".

"Sono qui con i miei compagni e non ho assolutamente postato nulla - ha detto a Sky l'attaccante granata -. Ho ricevuto un sacco di chiamate e messaggi, ma io stavo giocando alla play e qualcuno deve essere entrato nel mio profilo e per scrivere il messaggio. Mi ha chiamato anche l'ufficio stampa per chiedermi cosa avevo fatto e io sono caduto dalle nuvole. La password del mio twitter ce l'ho solo io, non so come possa essere accaduto. E' una cosa assolutamente falsa che io non ho scritto. Dopo tre minuti è stata cancellata e non ho fatto io nemmeno quello: mi sono entrati su twitter, ora sentirò il mio legale e vediamo".



Poi sul futuro: "Di mercato parliamo un'altra sera che già questa cosa mi ha scombussolato: cosa succederà non lo so, ma ci tengo a precisare che io non sono un giocatore dell'Atletico Madrid ma del Torino. L'interessamento delle società fa piacere, ma adesso sono un giocatore del Torino".



Il tweet della discordia ("Accordo con l'Atletico Madrid. Ringrazio Torino e i suoi tifosi per tutto", era scritto), messo e rimosso in un amen, per il momento resta quindi un gioco. Quel che poi accadrà domani è tutto da vedere perché gli indizi, tanti, portano Cerci nella capitale spagnola. Insomma, cancellarlo va bene, ma "l'accordo social" è da tenere da parte. Può venir buono tra pochissimo...