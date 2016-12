Torino, Cairo parla ai tifosi: "Amauri perfetto per il gioco di Ventura"

16:36 - Il Torino negli ultimi due gorni di mercato si è reso protagonista di due operazioni molto importanti: una in uscita (Cerci) e una in entrata (Amauri). Proprio sull'acquisto dell'attaccante italo-brasiliano, arrivato dal Parma, è voluto intervenire il presidente granata Urbano Cairo: "Amauri ha le caratteristiche fisiche e tecniche adatte al gioco di Ventura. E' stata un'opportunità che abbiamo colto, pienamente condivisa dall'allenatore".

Cairo ha risposto così alle critiche di tutti i tifosi del Toro, non soddisfatti dall'arrivo di Amauri: "E' vero che ha 34 anni, ma in una squadra che conta 10-11 giocatori giovani e di grande prospettiva ne serve qualcuno che garantisca esperienza e maturità". Il numero uno granata è tornato anche sulla cessione di Cerci: "Lo avrei tenuto volentieri, ma il giocatore ci ha chiesto con gentilezza, ma altrettanta fermezza di andare via. L'offerta dell'Atletico Madrid è arriva solo lunedì mattina, prima non c'era stato nulla di concreto. Speravamo di ottenere di più, ma sono comunque arrivati 15 milioni più un bonus al massimo di un milione".