Torino, Cairo: "Cerci? Non gli tarperò le ali" 

12:47 - Urbano Cairo ha lanciato un messaggio ad Alessio Cerci e, indirettamente, anche al Milan, da tempo sulle su tracce per dare il rinforzo tanto atteso da mister Inzaghi. "Dipende molto da lui, da parte mia la voglia di tenerlo c'è tutta. Non sarò certo io, però, a tarpare le ali dei giocatori: saranno decisivi i prossimi dieci-quindici giorni", ha detto il presidente del Torino, confermando la posizione del club sulla vicenda.

L'elezione federale sarà l'ultima occasione, in ordine di tempo, per Cairo e Galliani di parlare del giocatore. I granata sembra, comunque, non valer passi indietro, e restano fermi sulla richiesta di 20 milioni di euro. Il Milan, invece, non va oltre i 12 milioni più bonus. Ma il tempo per trattare non manca.