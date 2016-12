Torino: "Bentornato Quagliarella"

11:29 - "Il gran ritorno", nuovo film, regia del Torino, attore protagonista Quagliarella. L'ex juventino lascia i Campioni d'Italia per tornare sulla sponda granata della città. Alla Juventus vanno 3 milioni di euro. Dopo le visite ha firmato per un triennale da 1,5 milioni a stagione. Ora subito al lavoro a Riscone in vista del preliminare di Europa League. Ora si pensa al partner e spunta il nome di Seferovic. Il Toro non vuole smettere di sognare.

Quagliarella ha sostenuto le visite mediche all'Istituto di Medicina per lo sport all'interno dello stadio Olimpico di Torino. Superate le viste e ufficializzato l'acquisto è iniziata la sua avventura, nuova ma non troppo. Ma se Quagliarella dovrà far dimenticare Immobile, c'è anche chi dovrà far dimenticare Cerci, semmai dovesse partire. Secondo Tuttosport il Toro cerca un attaccante di movimento e starebbe pensando allo svizzero Haris Seferovic della Real Sociedad, ex della Fiorentina. I baschi chiedono 5 milioni, ma ci sono i margini per abbassare le richieste. La partenza di Cerci sembra possibile, visto che il Milan non molla e che su di lui ci sono anche club stranieri come Atletico Madrid e Monaco. Quindi meglio prevenire ad un'altra dolorosa cessione. Per ripetersi dopo l'ottima stagione appena conclusa e per continuare a sognare. E magari anche per vincere un derby, che manca da diversi anni in casa granata.