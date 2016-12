Tom Ince e un destino da interista

13:23 - Mercato-Inter, missione a Londra. Thohir oggi come Massimo Moratti, 19 anni fa. Ince-junior come Ince-senior, nel 1995. Fernando Torres oggi come Eric Cantona, al tempo che fu. E un progetto non londinese: Edin Dzeko. Thohir coltiva il sogno morattiano, lo prolunga nel tempo, ripercorre i primi passi del suo predecessore attratto dal modello inglese che pure, nel '95, non possedeva tanto appeal e tante sterline. Dopo Vidic, attendiamoci altri approdi in nerazzurro.

Tom Ince, figlio di Paul. Siamo agli approcci finali. Stano al Dailyu Mail, nelle prosisme ore Thohir chiuderà i conti con il Blackpool, il club titolare del suo cartellino. Ince è in forza al Crystal Palace (prestito), ha 22 anni, è un esterno offensivo e di centrocampo ed è in scadenza di contratto, tant'è che per 200 mila euro il club nerazzurro può asicurarselo.

Paul Ince, oggi 46enne, arrivò in nerazzurro nell'estate 1995 per 13 miliardi di lire. Giocava nel Manchester United e Moratti decise di portarlo a Milano nei suoi viaggi inglesi alla caccia di Eric Cantona, primo grande obiettivo della sua presidenza, poi sfumato per le scelte del campione francese, emblema dello United. Paul Ince nell'Inter e non solo è stato un calciatore spciale: il primo di colore con la fascia di capitano nella Nazionale, e un vero simbolo dei tifosi nerazzurri: in due stagioni, 54 partite, 10 gol una finale di Coppa Uefa nel '97.

Moratti a proposito di Paul Ince, ha raccontato: "Avevo in mente di portare Ince a Milano. Un consigliere mi aveva sussurrato che sarebbe stato meglio evitare giocatori di colore perché la curva la pensava diversamente. Ma io già volevo Ince perché era un grande, e dopo questa notizia mi decisi a portarlo subito all'Inter. La risposta del pubblico è stata fantastica, e Paul è stato uno dei giocatori più adorati da me e da tifosi".